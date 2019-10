Geen koudwatervrees bij nieuwe jeugdbestuurder waterschap

Van koudwatervrees is geen sprake. De zestienjarige Naut heeft veel zin in zijn nieuwe functie. Hij hoopt daarin meer jongeren te betrekken bij het werk van het waterschap.Het eerste project van de kersverse jeugdbestuurder is een schoolproject over stuwen. Kinderen krijgen voorlichting en leren om een stuw te herkennen.Bij de stuw in de Oude Vaart, vlakbij zijn woonplaats Havelte, vertelt Naut over zijn interesse in techniek. "Het ziet er niet zo spectaculair uit, zo'n stuw, maar de techniek die er achter zit is heel leuk."Naut's vrienden zijn ietwat sceptisch over zijn nieuwe baan als bestuurder. "De een gaat graag voetballen en ik ga graag debatteren. Dus ik ben ook bezig met mijn hobby. Natuurlijk vind niet iedereen dit interessant, maar mijn interesse heeft het wel."