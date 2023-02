Bijna 70 nieuwe parkeerplekken aan Molenbelt Coevorden

In de toekomstvisie voor het centrum van Coevorden wordt ingezet op de historie van de stad. De eerste molen op de Molenbelt werd gebouwd in 1609 en afgebroken in 1940. Het gemeentebestuur wil hier oog voor houden met de komst van een nieuwe 'kunstmolen' die op de historische plek komt te staan. "Door van de Molenbelt meer te maken dan alleen een parkeerplaats, nemen we bezoekers meteen mee in een van de verhalen van Coevorden", vertelt wethouder Slomp.