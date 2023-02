Wildparkeerders leiden opnieuw tot kopzorgen in Klazienaveen

Het lijkt een onuitroeibaar probleem in het winkelhart van Klazienaveen: wildparkeerders. Wakker Emmen en oud-raadslid Theo Gerth (destijds namens CDA) vragen hier opnieuw aandacht voor.

In het centrum van Klazienaveen kunnen winkelbezoekers gratis parkeren. Maar ze worden niet altijd op de handigste plek gestald, viel Gerth op. Vooral tussen Schip 1 en het standbeeld van de veenarbeider is het soms kommer en kwel, aldus het oud-raadslid.

Wagens staan op het fietspad of parkeren achter andere reeds geparkeerde auto's met opstoppingen tot gevolg. Fietsers en voetgangers moeten zich hierdoorheen wurmen met alle gevaren van dien, aldus Gerth.

Om dit probleem het hoofd te bieden, werden er blauwe zones ingesteld, waar bezoekers tijdelijk de auto kwijt konden. Daarbij was ook de stille hoop dat bezoekers hun heil zouden zoeken naar parkeerterreinen achter de winkelstraten.

Volgens Gerth is dat ijdele hoop gebleken. Er wordt namelijk niet gehandhaafd. Een wandeling langs de gestalde auto's leert zelfs dat de parkeerkaart vaak ontbreekt. "Blijkbaar gelden in het centrum van Klazienaveen bepaalde verkeersregels niet", schrijft het oud-raadslid.

Karien Velzing van Wakker Emmen greep de brief van Gerth aan om tijdens de commissievergadering van de gemeente Emmen aandacht te vragen voor dit 'hardnekkige probleem'. Velzing wilde weten of de gemeente over kon gaan op enkele al dan niet kleine ingrepen.