Dressuurruiters uit 25 landen aan de start in Exloo

Van Daalen staat er ontspannen bij in de grote rijbaan van het Hippisch Centrum Exloo. Achter hem draaien de eerste deelnemers die vandaag zijn aangekomen hun eerste trainingsrondjes. “Ik denk dat we nu vier keer een heel mooi evenement hebben neergezet. De ruiters kennen ons nu, we krijgen meer bekendheid en nu hebben we dus een prachtig deelnemersveld.”Maar er is nog een reden waarom er zo veel dressuurruiters naar Exloo komen. “Deze wedstrijd is voor ruiters uit de zogenaamde groep F de laatste kans om zich nog te kwalificeren voor de Olympische spelen van volgend jaar in Tokio. Daardoor komen er in de Grand Prix meer dan 30 deelnemers in de baan en dat is echt bijzonder”, aldus Van Daalen.Bij het Hippisch Centrum zijn extra tenten geplaatst waarin de paarden van de deelnemers worden gestald. Vrijdagavond staat de Grand Prix op het programma en zondag is de kür op muziek.