Reanimatiepoging van schoolzwemmen in Emmen gaat nat

Een meerderheid van de Emmer fracties voelt er weinig voor om zich opnieuw te buigen over het invoeren van schoolzwemmen. Het college liet eind vorig jaar een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren op verzoek van D66, GroenLinks, SP, PVV en Forum voor Democratie. Maar scholen beschikken over te weinig tijd en capaciteit om dit naast de al bestaande taken op te pakken. Er was bovendien een gebrek aan draagvlak, waardoor het college de zaak als afgedaan beschouwde. Maar D66 vond dat argument te kort door de bocht, bleek vanavond.

De sociaal-liberalen waren 'verbaasd, gefrustreerd en boos' door de reactie van het college, die in hun ogen tekortschiet. Alleen schoolbesturen en zwembaden zijn benaderd voor het onderzoek en niet ouders en kennisgroepen. En bij de 'buren' in Borger-Odoorn is de gemeente er wél in geslaagd een schoolzwemprogramma op te tuigen met onder meer hulp van buurtsportcoaches. Daar lukt een samenwerking dus wel, aldus fractievoorzitter Joey Koops.

D66 denkt dat de vrees bij scholen weg kan worden genomen door zorg te dragen voor de organisatie, het vervoer en de begeleiding bij het schoolzwemmen. Net zoals dat in Borger Odoorn gebeurt, aldus Koops. Hij wees er verder op dat in Klazienaveen en Schoonebeek, allebei in de gemeente Emmen, al een vorm van schoolzwemmen wordt aangeboden.

'Kind dat zeurt'

Tijdens de commissievergadering kon D66 niet rekenen op veel bijval. VVD en PvdA vonden dat het verzoek door het college prima is afgehandeld. Beide partijen hekelden dan ook het feit dat D66 het schoolzwemmen voor een tweede maal op de agenda plaatst. "Het komt over als een kind dat zijn zin niet krijgt en dan gaan doorzeuren", aldus Patrick de Jonge (VVD).

Het CDA voerde aan dat de verantwoordelijkheid voor de zwemvaardigheden van kinderen vooral bij de ouders ligt. De christendemocraten vonden verder dat de motie 'matig' was uitgevoerd. "Ouders en kindcentra zijn niet meegenomen", aldus Johan Nobbe. "We vragen ons als CDA verder af of meer onderzoek tot een andere uitkomst gaat leiden." Want in de basis ontbreekt het aan draagvlak bij de scholen zelf, zei Nobbe.

'Uitkomst duidelijk geweest'

Wethouder René van der Weide benadrukte dat de gemeente in het onderwijs niets kan verplichten. "De scholen moeten het zelf willen. En de uitkomst van het onderzoek is duidelijk geweest." Ook wijst de wethouder op de capaciteit. "Als je als school een bus leerlingen moet vervoeren naar het zwembad in Emmen, dan is dat nogal een operatie."