Lid Brigata Fanatico krijgt boete na fietstocht voor getroffen fan

Het lid had al een stadionverbod en mocht daarom niet te dicht bij het stadion komen. Hij kan nu, naast de verlenging van zijn stadionverbod, een boete van 900 euro tegemoet zien.Zaterdag 5 oktober fietsten dertig supporters, voor de uitwedstrijd van FC Emmen bij Heracles, van Emmen naar Almelo. Dennis, die herstellende is van een hersenbloeding, arriveerde zelf in een wensambulance bij het stadion van Heracles. De Almelose supportersvereniging kwam een speciaal bedrukt t-shirt overhandigen.De supportersvereniging van FC Emmen reageert woest op de sancties. Brigata Fanatica schrijft op Facebook: "Stadionverboden verlengen en verhoging van de boete, omdat ze meefietsten voor Dennis en daardoor door omstandigheden te dicht bij het stadion kwamen? Ga je heel rap schamen. Wat een schande, dit kán gewoon niet waar zijn."FC Emmen zegt de ontstane situatie te betreuren. "De club heeft geen rol gespeeld in het opleggen van de straf of de hoogte daarvan", aldus FC Emmen in een reactie. "We betreuren de ontstane situatie voor de individuele supporter, maar met name de negatieve aandacht die is ontstaan voor deze fantastische actie voor een zieke fan. De club heeft de actie van de fanatieke fans van de Brigata Fanatico zowel organisatorisch als financieel ondersteund."Volgens FC Emmen meldde de supporter met het stadionverbod zich bij het hekwerk van het Heracles-stadion. "Hij heeft zich bij de politie moeten identificeren en op basis daarvan heeft het bevoegd gezag geconstateerd dat betrokkene het aan hem opgelegde landelijke stadionverbod had overtreden. De KNVB heeft de betrokkene gesanctioneerd door alleen deze supporter een boete op te leggen en het lopende stadionverbod te verlengen."