Araujo ontbreekt ook tegen FC Twente: naar Lima voor laatste stempel

Hoewel Araujo en FC Emmen alle stappen hebben doorlopen is het wachten op de laatste stempel bij de IND, waardoor de verdediger zijn werkvergunning krijgt.Die stempel mocht mocht de andere Peruaanse speler van Emmen, Sergio Peña, halen in Den Haag. Maar dat geldt niet voor Araujo (die in tegenstelling tot Peña voor zijn komst naar Emmen niet in Europa actief was). Araujo moet de stempel halen in het land van herkomst: in Peru dus.Vanmiddag om 12.35 is Araujo vertrokken naar Lima. Wanneer hij terugkomt is nog onduidelijk, net als het antwoord op de vraag wanneer hij voor het eerst voor de Drentse club in actie kan komen.