Drentse StemWijzer voor provinciale verkiezingen beschikbaar

De StemWijzer voor de Provinciale Statenverkiezingen voor de provincie Drenthe staat online. Drenthe is de eerste provincie waarvoor een StemWijzer beschikbaar is.

Met de StemWijzer kunnen kiezers aan de hand van dertig stellingen erachter komen welke partijen het dichtst in de buurt komen van hun eigen standpunten. De keuzehulp bevat voornamelijk Drentse stellingen. Moet de provincie meer doen om de wolf te weren? En moet de provincie investeren in vliegveld Groningen Airport Eelde en in een nieuw voetbalstadion voor FC Emmen? Dit zijn voorbeelden van stellingen die voorkomen in de stemwijzer.