Voormalig eetcafé Deurze in beeld als nieuw bezoekerscentrum Drentsche Aa-gebied

De details van de plannen worden de komende maanden verder uitgewerkt. "We gaan werken aan een samenwerkingsovereenkomst. Daarin staat hoe we ons tot elkaar verhouden en hoe we de financiën verdelen", zegt Verhulst. "We hebben er al wat over gefilosofeerd, maar willen er ook nog met deskundigen naar kijken."

Hoeveel de verbouwing gaat kosten, is nog niet duidelijk. "We hebben nu de intentie uitgesproken om met elkaar dit traject in te gaan. Ook gaan we kijken wat het precies kost en wie wat betaalt. Dat weten we nu nog niet", aldus Verhulst. Wel is hij ervan overtuigd dat de partijen eruit komen en een jarenlange samenwerking aangaan. Wanneer er meer duidelijkheid komt over de plannen, is nog niet duidelijk.