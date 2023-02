Laagfrequent geluid toegenomen sinds komst windpark Veenkoloniën

De komst van het windpark in de Veenkoloniën zorgt voor meer laagfrequent geluid in de omgeving. Dat is de belangrijkste conclusie uit een rapport van onderzoeksbureaus LBP Sights en DGMR naar het geluid rondom het windpark.

In het rapport, dat in handen is van RTV Drenthe, staat dat op meetpunten in Nieuwediep, Gasselternijveen, Drouwenermond en 2e Exloërmond een hogere bijdrage in geluid is gemeten dan de onderzoekers verwachtten.

De onderzoekers bevelen daarom aan om bij windturbines in de buurt van Gasselternijveen of 2e Exloërmond extra metingen te verrichten, om te kijken of de windmolens afwijkingen vertonen. De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn laten weten dat ze dat nieuwe onderzoek willen laten uitvoeren.

'Exact aandeel onduidelijk'

De onderzoekers konden niet exact aantonen hoe groot het aandeel van het windpark is op het geluid in de omgeving. Daarvoor is al het andere omgevingsgeluid (bijvoorbeeld van het verkeer) in het gebied te hoog.