Jutta van den Oord (SP) verlaat Hoogeveense politiek

SP-fractievoorzitter Jutta van den Oord vertrekt na bijna negen jaar uit de gemeenteraad van Hoogeveen. Jeroen Pomper is de nieuwe fractievoorzitter, Harry Baalman neemt de plek in de raad over.

"Niks dramatisch, ik heb genoeg gedaan de afgelopen jaren", stelt ze. "Er kwamen heel veel nieuwe raadsleden in de raad na de verkiezingen, dus er werd een beroep gedaan op mijn ervaring. Nu zijn we bijna een jaar verder en vind ik het mooi geweest." Op de achtergrond blijft ze betrokken bij de SP.

Volgens de geboren Rotterdamse vraagt het raadswerk veel van de raadsleden. En in een periode waarin het maatschappelijke debat verhard, is volgens haar volledige toewijding nodig. "Het is er ook niet leuker op geworden. Ik ben danig aangeslagen van het gedachtengoed van Forum voor Democratie en heb niet de energie om de strijd daarmee aan te gaan." Aan haar opvolgers de taak om vol tegengas te geven. "Ook binnen een eigen fractie is het soms goed om te wisselen en te gaan voor mensen die met een frisse blik ergens tegen aankijken."