Heli Holland vangt bot bij bezwarencommissie over ‘misplaatste’ windmolens

De gemeente Emmen beschikt niet over documenten waarin gesproken wordt over de handelingswijze van twee mogelijk verplaatste windmolens op Energiepark Pottendijk bij Emmer-Compascuum. Dat is de overtuiging van de onafhankelijke bezwarencommissie. Heli Holland wenste via een Woo-verzoek een vinger achter deze documenten te krijgen.

Het verzoek werd destijds door de gemeente afgewezen omdat de documenten domweg niet bestaan, luidde de reactie. De helihaven zocht daarop zijn heil bij de bezwarencommissie. Tevergeefs, blijkt nu.

Turbines geschrapt

De plannen voor het Energiepark werden in 2016 vastgesteld. De twee meest westelijke turbines werden destijds op aanwijzing van Heli Holland geschrapt omdat ze te dicht op de aanvliegroute komen te staan. Dat is vastgelegd in een provinciaal luchthavenbesluit, waarin een obstakelvrije zone ten noorden van de luchthaven is ingesteld.

Het huidige plan bestaat uit veertien windmolens, waarbij er volgens Heli Holland alsnog twee molens te dicht op de aanvliegroute staan. Vlak voor de aanleg van het park in het najaar van 2021 trok de helihaven daarom aan de bel.

Niet geschrapt maar verplaatst

Luchthavendirecteur René van der Haring meent dat de gemeente beschikt over documentatie waaruit blijkt dat de twee betreffende molens niet geschrapt zijn, maar enkel verplaatst. De gemeente houdt bij hoog en laag vol niet over die informatie te beschikken.

De opgevraagde documenten over het verplaatsen van beide turbines zijn eenvoudigweg niet aanwezig. De posities van de windmolens zijn daarbij niet gewijzigd ten opzichte van het Luchtvaartbesluit, aldus het college.

Niet ongeloofwaardig

Na beide partijen aangehoord te hebben tijdens een zitting in november, concludeert de bezwarencommissie nu dat het onmogelijk is om openbaar te maken wat er niet is.