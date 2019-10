Stelling: Ik stoor mij regelmatig aan het schermgebruik van mensen in mijn omgeving

Even een appje tijdens het avondeten sturen, uren met de koptelefoon op in de woonkamer gamen of die ene Netflix-serie kijken in bed. Schermen lijken altijd en overal gebruikt te worden om ons heen. Dit soms tot ergernis van de omgeving.

Het Algemeen Dagblad meldt dat gebruik van telefoons in bed zorgt voor slaaptekort bij tieners. Dat heeft invloed op onder andere schoolprestaties. Volgens dezelfde krant leiden slechte afspraken tussen ouders en kinderen over gamegedrag tot strijd in huis. Hoewel het al bijna onmisbaar is in de dagelijkse communicatie, kan ook een simpel Whatsapp-berichtje leiden tot ergernissen. Bij een tril of een ping is de primaire reactie van velen een blik naar het telefoonscherm. Volgens RTL Nieuws ergert een kwart van de kinderen zich aan het eindeloze telefoongebruik van hun ouders.Hoe is het bij jou thuis? Nemen schermen een te prominente rol in of maak jij je er niet zo druk over?