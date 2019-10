Milieufederatie Drenthe teleurgesteld over uitspraak zonnepark Exloo

De Milieufederatie had samen met het Drentse Landschap de procedure bij de Raad van State aangespannen."De rechter heeft geoordeeld en daar hebben we ons bij neer te leggen", zegt directeur Reinder Hoekstra van de Natuur en Milieufederatie. "We hadden goede argumenten vonden wij, maar de rechter vindt dat de gemeente een goede afweging heeft gemaakt."De natuurorganisaties hadden vooral bezwaar tegen de gekozen locatie in het Hunzedal. "De locatie ligt pal tegen een natuurgebied van het Drentse Landschap. Wij vinden dat bij de aanleg te weinig rekening is gehouden met de natuuraspecten", aldus Hoekstra."Bovendien is het een groot park in een landelijk gebied en in het landelijk gebied is veel krapte op het net", doelt hij op de beperkingen van het elektriciteitsnet. "Wij vinden dan ook dat zonnepanelen op daken op bedrijventerreinen en opstellingen dicht tegen de stedelijke omgeving aan in Drenthe de voorkeur verdienen. Daar had de gemeente Borger-Odoorn in onze ogen meer aandacht aan moeten besteden."Hoekstra ziet weinig mogelijkheden om het park nog tegen te houden. "De bestuurlijke toestemming is er en het park kan rekenen op landelijke subsidie. Ik weet alleen niet of ze ook de garantie hebben dat ze op het net kunnen. Als ze die niet hebben staan ze in de wacht en als dat te lang duurt vervalt die subsidie weer. Wat ik wel weet is dat voor Borger-Odoorn geldt dat voor kleinere initiatieven het jaren kan duren voordat de volgende stap gezet kan worden."