Coevordenaren krijgen hulp met 'zunig doen' tijdens energiecrisis

Dalerpeel bijt spits af

Gisteren was de eerste bijeenkomst in dorpshuis De Breiberg in Dalerpeel. Van der Weide heeft er afgelopen weekend mede voor gezorgd dat ieder huis in Dalerpeel en Nieuwe Krim een flyer in de bus kreeg. "We weten dat er in onze omgeving genoeg mensen zijn die hulp kunnen gebruiken, dus we hopen dat de bewoners ons komen opzoeken", zegt hij over de bijeenkomsten die worden georganiseerd.

Meerdere organisaties aanwezig

Volgens Gert de Groot, communicatiemedewerker bij de gemeente Coevorden, is gestarte samenwerking met dorps- en wijkbelangen erg belangrijk. "Voor veel mensen is het eng om naar de gemeente te stappen voor hulp. Soms wordt ook gedacht dat ze niet in aanmerking komen. Maar niets is minder waar", maant hij tot gerustheid.

"Regelingen en subsidies zijn er bijvoorbeeld niet alleen voor mensen met een bepaald inkomen of huurhuis. Er is op het moment van alles", verwijst hij naar het pakket aan steunmaatregelen. "Al die informatie willen we de komende tijd samen met dorps- en wijkbelangen verspreiden."

Tijdens de inloopbijeenkomsten zijn meerdere organisaties aanwezig die bezoekers begeleiden. Het gaat onder andere om Maatschappelijk Welzijn Coevorden en Humanitas. Ook zijn zogeheten energiecoaches aanwezig. Ze geven onder meer advies over mogelijkheden voor verduurzaming.

'Eem zien hoe dat in elkaar zit'

Alie Weggen loopt als eerste van de in totaal krappe twintig bezoekers het dorpshuis in Dalerpeel binnen. "Ik heb een vraag over die vergoeding voor de energie en wil even zien hoe dat in elkaar zit."

Ze schuift aan bij Rosanne Bruinsma, coördinator Sociaal Domein van de gemeente Coevorden. "Wat wij hier doen vandaag, is kijken waar bewoners recht op hebben. Of dat ze misschien iets laten liggen", aldus Bruinsma. "Maar we stellen ook de vraag: hoe kunnen we je het beste bereiken? Want we merken dat veel ouderen moeite hebben met de digitale wereld."

Weggen vindt het fijn dat ze nu even naar het dorpshuis kan wandelen voor hulp en informatie. "Dan hoef ik niet naar de gemeente te bellen of hulp aan mijn kinderen te vragen", zegt ze opgelucht. "Aan de andere kant: vroeger deed ik ook alles voor mijn kinderen. Zo erg is het dus niet als ze wat voor mij doen, natuurlijk."