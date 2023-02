Midden-Drenthe sluit aan bij project om ouders even op adem te laten komen

Ouders in Midden-Drenthe die even op adem moeten komen, kunnen gebruik maken van de hulp van steunouders die kinderen een dagdeel opvangen. De gemeente Midden-Drenthe heeft zich aangesloten bij SteunouderNL.

Steunouders zijn vrijwilligers die een of twee dagdelen per week een 'aanvullend thuis' bieden aan kinderen van ouders die niet terug kunnen vallen op hun eigen sociale netwerk. Idee is dat iedereen even op adem kan komen. Een steunoudercoördinator koppelt de kinderen aan steunouders, die coördinator is in dienst bij Welzijnswerk Midden-Drenthe.

"Naoberschap tussen ouders", noemt wethouder Dennis Bouwman het. "Ouders in onze gemeente hebben hier soms behoefte aan. Hulp zonder meteen naar een professional te hoeven."

De gemeenteraad vroeg vorig jaar om een gezinsvoorziening. Bouwman: "Wij hebben de varianten in beeld gebracht. Voor ons was het een voorwaarde dat de coördinator in dienst komt bij Welzijnswerk Midden-Drenthe, dat al in de haarvaten van Midden-Drenthe actief is. Steunouder paste daar het beste bij."

Jeugdzorg

Voor de komende twee jaar trekt de gemeente er ruim een ton voor uit, Midden-Drenthe hoopt met de deelname aan SteunouderNL de kosten van de jeugdzorg uiteindelijk te verlagen, bijvoorbeeld door escalatie in gezinnen voor te zijn waardoor niet doorgeschakeld hoeft te worden naar duurdere zorg.

"We zijn in Nederland heel veel geld kwijt aan jeugdzorg, dat is niet meer vol te houden. Dit is overigens ook geen besparing. We willen echt een plus bieden, iets bieden dat we nog niet hebben. Jongeren en kinderen die jeugdzorg nodig hebben, moeten dat gewoon blijven krijgen."

Het project loopt tot juni 2025, daarna wordt er geëvalueerd. Midden-Drenthe is de derde Drentse gemeente die aanhaakt bij SteunouderNL. Ouders in Borger-Odoorn en Emmen hebben ook de mogelijkheid om dagdelen ontlast te worden. Andere Drentse gemeenten zoals Meppel en Hoogeveen bieden via het project Buurtgezinnen vergelijkbare hulp aan.

Innovaties