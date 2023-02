5 jaar geëist tegen 'luchtfietser' die warmtepomp uit China verkocht als revolutionaire cv-ketel

Tegen Wubbo van der R. uit Assen, de 'uitvinder' van de gasloze cv-ketel, is een celstraf geëist van vijf jaar omdat hij in 2019 de Rabobank voor een miljoen euro zou hebben opgelicht met zijn bedrijf Wubaro. Ook zou hij geprobeerd hebben de bank 20 miljoen euro afhandig te maken. Zijn compagnon, Victor G. uit Roden moet zestien maanden zitten, vindt het Openbaar Ministerie (OM).

De Rabobank investeerde volgens het OM op basis van vervalste certificaten en een misleidend businessplan 1 miljoen euro in de productie van de machine die niet werkte. De bank wil dat bedrag daarom terug van Van der R.

Warmtepomp uit China met Wubaro-sticker

De vermeende oplichter baarde opzien met de gasloze cv-ketel, die zeer aantrekkelijk leek in een periode waarin alle woningen van het gas moeten. De wethouder van Noordenveld en de gedeputeerde van de provincie Drenthe zetten in 2019 hun handtekeningen onder een intentieverklaring om een fabriek te bouwen in Roden waar vijfhonderd mensen aan de slag zouden kunnen. Woningbouwcorporaties stonden in de rij.

In werkelijkheid was de gasloze cv-ketel een via Alibaba in China bestelde loeiende warmtepomp uit 2015 die nog allerlei aanpassingen zou moeten ondergaan, bevestigt Van der R. Niettemin werden die ketels al verkocht als een gasloze wonderketel, voorzien van een Wubaro-sticker.

Verbazing bij rechter

Wubaro vond al snel enkele klanten, maar die voelden zich belazerd, hield de rechter Van der R voor. "Want de ketel werkte niet. U werkte nog aan de ontwikkeling van een product en leverde intussen een ketel die al sinds 2015 gewoon leverbaar was. U bracht forse bedragen voor die ketels in rekening die flink verschilden met wat die Chinese fabriek rekende. Uw klanten dachten dat ze een revolutionaire ketel hadden."

De rechter toonde zich ook verbaasd dat compagnon Victor G. zich inliet met de handel op basis van de overtuigingskracht van één man: Wubbo van der R, die claimde een sensationeel ei van Columbus te hebben uitgevonden en schermde met wel heel erg krasse verhalen over zijn professionele verleden. "Ik had geen reden om aan hem te twijfelen", aldus G.

'Luchtfietserij'

De bank twijfelde aanvankelijk evenmin en sprong in op de belofte van gasloos stoken. Het team rond Van der R. wekte vertrouwen. Hij kwam op de proppen met een oud-directeur van keurinstituut Kema als adviseur. Ook een oud-directeur van Heineken zegde zijn baan op om voor Wubaro aan de slag te gaan en ook een oud-controller van de Rabobank was bij Wubaro betrokken.

In de kredietaanvraag voert Van der R. 40.000 euro aan reis- en verblijfkosten op, die werden gemaakt in China. "Maar Van der R. is nooit in China geweest en heeft alleen maar ketels besteld via Alibaba", aldus de officier van justitie. "Weinig verwonderlijk dat getuigen Van der R. daarom een luchtfietser noemen."

Businessplan rammelt

Nadat de Rabobank het krediet had verstrekt, keek de bank nog eens goed naar het businessplan. Dat bleek aan alle kanten te rammelen, stelt de bank achteraf. Zo schrijft Van der R. dat hij ingenieur is. "En dat is niet waar", zegt de rechter. Ook staat in het plan dat Van der R. onderaannemer was van Shell en leiding gaf aan 1.200 man. "Dat is ook niet waar", aldus de rechter.

Van der R. zegt dat hij daar 'om veiligheidsredenen' niks over kan zeggen. "Ik heb nooit de bedoeling gehad om de Rabobank op te lichten. Wat ik absoluut niet had moeten doen is de titel ingenieur gebruiken. Ik vind het vreselijk dat meneer G. hier zit. Hij is absoluut bij Wubaro betrokken geweest, maar dat hij nu hier zit, vind ik vreselijk."

'Ineens had u een boot en een vakantiehuis'

Toen de Rabobank het geld had overgemaakt, werd er geen dubbeltje in de verdere ontwikkeling en aanpassing van de Chinese warmtepomp gestoken. Wel keerden beide ondernemers zichzelf vrijwel onmiddellijk grote bedragen uit, aldus het OM. "Ineens had u een boot en een vakantiehuis en meneer G. had ineens twee auto's", hield de rechter Van der R. voor.

De Rabobank rook lont en stelde vervolgens een diepgaand onderzoek in naar Van der R. en het businessplan. Een gepland krediet van 20 miljoen euro ging niet door. Het bleek dat Van der R. twee veroordelingen op zijn naam heeft staan voor afpersing van onder meer Strukton, door te dreigen met bomaanslagen, en Campina, door te dreigen producten te vergiftigen. Ook ontdekte de bank dat er vervalste certificaten waren ingediend door Wubaro en dat het businessplan vol leugens stond.