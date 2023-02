Cel- en werkstraf voor steekincident in Nieuw-Weerdinge

Een 37-jarige man uit Emmer-Compascuum is voor een poging tot zware mishandeling voor café De Buurvrouw in Nieuw-Weerdinge veroordeeld tot 289 dagen cel (bijna tien maanden) waarvan 270 dagen voorwaardelijk. De man hoeft niet terug de cel in, maar moet wel een taakstraf van 180 uur uitvoeren.