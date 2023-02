Biodiversiteit in de Veenkoloniën kan veel beter door loslaten van 'strak, kort en netjes'

Boeren en overheden in de Drentse en Groningse Veenkoloniën kunnen zonder al te veel moeite de biodiversiteit in het gebied verbeteren. Door relatief simpele maatregelen te nemen, kan er een veel beter leefgebied voor planten en dieren ontstaan dan nu mogelijk is.

Welke maatregelen dat zijn, staat in een rapport van de Agenda voor de Veenkoloniën. Dat is een samenwerkingsverband tussen de provincies Drenthe en Groningen en gemeenten en waterschappen in het Veenkoloniale gebied.

Aan de slag in het kanaal

"Op deze plek zie je hoe makkelijk het is om iets te doen voor biodiversiteit." Ecoloog Raymond Klaassen van de Rijksuniversiteit Groningen wijst naar een op het oog doodnormaal kanaal tussen de landerijen langs de Koedijksweg. Riet langs de oevers ruist in de wind en op het wateroppervlak ligt een dun laagje ijs.

Toch bewijst juist deze plaats tussen Buinen en Drouwenerveen volgens hem dat het helemaal niet zo lastig is om dier- en plantensoorten terug te krijgen in de Veenkoloniën. "Hier maaien ze maar langs één kant van het water. Aan de andere kant blijft een soort ruigte staan, waar allerlei insecten een plek vinden om te overwinteren."

Vogels komen terug

Klaassen wil net uitleggen waarom dat goed is voor andere dieren én voor de boeren, als hij plots zijn verrekijker grijpt. "Wacht even hoor, want ik zie echt iets bijzonders. Daar vliegen wel dertien, veertien, vijftien grauwe gorzen!", roept hij, terwijl er een zwerm vogels ter grootte van een mus voorbij vliegt.

Wanneer ze zijn verdwenen in het struikgewas, legt Klaassen zijn enthousiasme uit. De grauwe gors is namelijk ernstig bedreigd en staat op de rode lijst van de Vogelbescherming. "Vroeger kwamen grauwe gorzen hier overal voor, maar al tientallen jaren vind je ze bijna niet meer. Dit is de eerste keer dat ik ze in Drenthe zie."