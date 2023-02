Marleen Meijer nieuwe bestuurder Zorgbelang Drenthe

Zorgbelang Drenthe neemt na 17 jaar afscheid van Jan van Loenen. Zijn opvolger is Marleen Meijer. Vanaf 1 mei 2023 is zij directeur-bestuurder. Van Loenen blijft nog aan tot half juni, om zo een goede werkoverdracht te kunnen doen.

Meijer solliciteerde op de functie en werd aangenomen. Door haar huidige werk bij CMO STAMM heeft ze ruime kennis en ervaring opgedaan met de zorg in Drenthe. De organisatie Zorgbelang Drenthe kent ze al heel lang. "Ik ben al heel wat jaren werkzaam in de regio. Ik ken Zorgbelang Drenthe en heb er vaker mee samengewerkt," vertelt Meijer.

Zorg voor Drenten

De organisatie zet zich in voor alle mensen in Drenthe die zorg nodig hebben, en wil dat iedereen zo mee kan blijven doen in de samenleving. Daarnaast vormt Zorgbelang Drenthe een belangrijke schakel tussen patiënten- en cliëntenverenigingen en de zorgaanbieders, zorgfinanciers en overheden. Daarnaast geeft Zorgbelang Drenthe advies aan cliënten die hulp nodig hebben.

De basis verstevigen

Meijer vindt Zorgbelang Drenthe een organisatie met een goede basis. "Ik kan dat behouden en verstevigen. In de toekomst komt er veel af op inwoners van Drenthe op het gebied van zorgondersteuning. De zorg staat onder druk. Dat vraagt veel van zorg en ondersteuning. Zorgbelang Drenthe kijkt hoe we dat zo goed mogelijk inrichten voor inwoners van Drenthe."

Er liggen ook veel uitdagingen op haar pad. "Er is veel aan de hand. We hebben het integraal zorgakkoord, de hervormingsagenda voor jeugd, vergrijzing en alle andere crises die spelen in de maatschappij." Volgens Meijer is het belangrijk om de zorg en ondersteuning in de eigen omgeving goed te organiseren. "Dat is echt wel een uitdaging."

Stem van de inwoners

Als directeur-bestuurder wordt het Meijers taak om de stem van de inwoners te vertegenwoordigen. Daarvoor hebben ze contact met de advies- en cliëntenraden die er zijn. "Het is belangrijk dat we die stem laten horen en meegeven in alle ontwikkelingen."