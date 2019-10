Misdaadroman over Hoogeveen: moord, geld en werken bij de VOC

"Het is 1785. Hoogeveen is een van de grootste plaatsen van Drenthe, samen met Meppel. Met een hoop middenstand, arbeiders, herbergen, winkels en een hele grote regiofunctie. Hoogeveen was economisch van groot belang door onder meer de turfgraverij.Er wonen mensen met geld en natuurlijk ook arme mensen. Maar de gemiddelde arbeider in Hoogeveen kon het hoofd boven water houden. De slechtere periodes waren vaak bij de winterdag of na een heel slecht seizoen met veel regen. Dan was het beroerder. Maar over het algemeen valt het met die dikke armoede in Hoogeveen wel mee", nuanceert Zwiggelaar. "En dat alles in een tijd dat Assen nog een boerendorp was", zegt ze lachend."Het is een wereld die af en toe verrassend veel op de onze lijkt" vervolgt Zwiggelaar over het tijdsbeeld in haar misdaadroman. Om van het idee af te komen dat iedereen in een plaggenhut zat, benadert ze het verhaal vooral vanuit de gegoede stand. "We hadden in Hoogeveen twee schultambten, en dat is heel bijzonder; had je verder nergens anders. Een schulte was burgemeester, hoofd van de politie, hij was alles-in-één. In mijn boek zijn er twee schultes die elkaar vliegen afvangen. Tussen die twee was het allemaal gedonder. Maar er zijn ook allerlei relaties tussen familieleden onderling. En dan worden er twee dode meisjes gevonden. En een dode baby. En er is een herbergier die op wonderlijke wijze in het onderzoek betrokken raakt", schetst Zwiggelaar kort de verhaallijn. Meer verklappen we niet."Vooral in de 17e eeuw had Hoogeveen, in het graafseizoen, soms weet ik hoeveel meer inwoners als buiten het graafseizoen. Ze kwamen overal vandaan. Mensen kregen verkering, er kwamen kinderen, er werd een stukje grond gekocht. En er werd ook wel wat verdiend. Ik kwam een paar weken geleden de inventaris tegen van de weduwe Ockens, de vrouw van de schoolmeester die rond 1750 overleed. Dan wordt er een inventaris opgemaakt en het is onwaarschijnlijk wat zij allemaal in de winkel en in huis heeft staan! Chinees porselein, klokken. En als je kijkt in de inventarissen van de echte rijken, dat is allemaal zilver en goud en porselein, u vraagt, wij draaien..." glundert Zwiggelaar."Je stapt in Hoogeveen op de trein en in Zwolle stap je over en vervolgens pak je op Schiphol het vliegtuig naar Jakarta. Dat was in de 17e eeuw ook zo, in drie keer overstappen naar Indonesië", lacht Zwiggelaar. Ze zoekt naast haar schrijfwerk in VOC-archieven naar Hoogeveners die er in dienst waren. "Tot mijn verrassing waren dat er heel wat. Soms gingen ze in groepjes die kant op, met 4 man tegelijk aanmonsteren in Amsterdam, misschien waren ze ondeugend geweest, zeg het maar. Deze Hoogeveners zijn allemaal relatief jong, je moest 18 tot 20 jaar zijn, en de oudste was een jaar of 40. De drang tot avontuur speelde denk ik ook een rol. De kans dat je levendig weer terugkwam in Amsterdam was niet zo bar groot. Het was de VOC om de winst te doen. Hoe was ze een zorg. Je zorgt dat je genoeg bemanningsleden en soldaten aan boord hebt. Onderweg en na aankomst ging een bepaald percentage van de bemanning dood. En dat was al ingecalculeerd."Het hele gesprek met Marga Zwiggelaar horen? Zondag 27 oktober, in het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen van 15.00-17.00 uur.