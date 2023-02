Privéredenen dwingen gemeentesecretaris Noordenveld om per direct te stoppen met werk

De gemeente Noordenveld moet op zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris. Peggy van Vliet, die de functie sinds augustus vorig jaar bekleedde, heeft de gemeenteraad vandaag laten weten met onmiddellijke ingang te stoppen met haar werk vanwege privéredenen.

"Er spelen op dit moment te veel zaken in mijn persoonlijke leven die mijn absolute aandacht vragen. Ik heb alles op een rijtje gezet en ben tot de conclusie gekomen dat ik genoodzaakt ben om te kiezen voor een andere wending in mijn loopbaan, hoe spijtig dat ook is voor Noordenveld", licht Van Vliet toe.

Ze volgde in Noordenveld Marinus van der Wal op, die in december 2021 stopte als gemeentesecretaris. In de tussentijd nam Greta Hoving de functie waar. Daarvoor was Van Vliet lobbycoördinator bij de provincie Overijssel.

Triest

Burgemeester Klaas Smid noemt de situatie 'uitermate vervelend', niet in de laatste plaats omdat Van Vliet nog maar een half jaar bezig is. "Maar door haar privésituatie kan ze haar werkzaamheden helaas niet doorzetten. Het is vooral heel triest voor haarzelf."

Smid noemt het verder een 'moedig besluit'. "Daar kunnen wij als college alleen maar respect en begrip voor hebben. Voor ons is het nu zaak haar taken zo goed mogelijk over te nemen. Gelukkig hebben we een managementteam dat samen de schouders eronder kan zetten, zodat we met een koel hoofd orde op zaken kunnen houden."

Ondertussen wordt de zoektocht naar een nieuwe gemeentesecretaris geopend. "Die procedure zetten we in gang", bevestigt Smid. "We weten nog niet wanneer we een nieuwe secretaris kunnen presenteren."

Van Vliet moest voor rust zorgen

Vanavond zou de Noordenveldse gemeenteraad uitgerekend door Van Vliet worden bijgepraat over de personeelssituatie op het gemeentehuis. Begin 2022 stapte de Ondernemingsraad van de gemeente op, vanwege het aanhoudende personeelstekort en de druk op de werknemers. Van Vliet moest als directeur van de gemeente de rust op het gemeentehuis terugbrengen.