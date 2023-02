Ebel Duursma: levenslang gevangenbewaarder

Stok in de broek

De 6-delige serie radiogesprekken met Ebel Duursma is opgenomen in het Gevangenismuseum te Veenhuizen. Tijdens de rondgang daar dienden zich steeds weer herinneringen aan. Bij de nagebouwde cellen in het complex zegt hij, terwijl hij het zware metaal beklopt: "Deze deur heb ik vast heel vaak open gedaan. En weer op slot."

Ontsnappingen waren niet aan de orde van de dag, maar het gebeurde wel eens, herinnert Duursma zich: "Een gevangene reed met een heftruck dwars door de muur van het arbeidscomplex naar buiten. Daar stond een vluchtauto op hem te wachten. Die reed met een rotgang richting Assen, maar ze stapten ergens halverwege over in een andere auto die de tegenovergestelde richting inreed. Zo kwamen ze op de terugweg hun hele colonne achtervolgers tegen. Deze gevangene hebben we pas veel later weer op kunnen pakken." Pikant detail: ontsnappen wordt niet bestraft. Duursma: "Een eerlijke ontsnapping, dat mag. Alleen geweld of schade daarbij wordt aangerekend. En wij deden er natuurlijk alles aan om het vóór te zijn."

De stok in de broek komt ter sprake als we in het museum een exemplaar aantreffen bij een etalagepop die een gedetineerde moet voorstellen. "Die stok werd aan de riem vastgemaakt", weet Duursma : "en ging dan aan de binnenkant van de broekspijp langs. Zo kon je met een gedetineerde naar het ziekenhuis of naar de rechtbank. Wegrennen kon hij niet, want door die stok kon hij zijn been niet buigen. Wij wonnen dan als bewaarder elke hardloopwedstrijd, geen kunst aan."

Countrymuziek

Heimwee naar het werk in de gevangenis heeft hij niet. "Ik had gedacht dat ik het zou missen, maar dat is niet zo. Het is mooi geweest. De sfeer werd ook steeds harder." Hij vertelt over de code die er vroeger was onder gedetineerden. "Als een gevangene met verlof ging en hij liet een flesje drinken op de cel staan, dan stond het er na zijn verlof nog net zo. Tegenwoordig kan je niet eens meer een pakje vloei laten liggen, als je je omdraait is het weg. Ze hebben ook een veel korter lontje, je krijgt sneller een grote mond of klappen. Daar zit ik eerlijk gezegd niet meer zo op te wachten..."