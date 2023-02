Farmers Defence Force kondigt 'grootste demo ooit' aan in Den Haag

Farmers Defence Force (FDF) houdt op zaterdag 11 maart 'de grootste demo aller tijden' in Den Haag. Dat zegt Mark van den Oever, voorzitter van de boerenactiegroep in een videoboodschap.

Volgens Van den Oever gaat de manifestatie om meer dan alleen boerenstandpunten. Het gaat om 'alle standpunten en problemen die momenteel spelen in onze maatschappij', kondigt hij aan. "Van toeslagenaffaire tot de gascrisis, tot de verzakte huizen in Groningen, tot de waterschade in Limburg. Mensen krijgen hierover bij ons op het podium een stem."