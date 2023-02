Defensie gaat brandweerkazernes De Wolden 'veroveren'

Negen jeeps, tientallen militairen en - als de kust veilig is - een Chinook-helikopter bezetten over twee weken de brandweerkazernes in De Wolden. Defensie oefent in Ruinerwold en de Wijk samen met leden van de vrijwillige brandweer een 'realistische en complexe' situatie.

Een compagnie van de luchtmobiele brigade uit Arnhem komt naar De Wolden. Op woensdag 22 februari wordt getraind bij de brandweerkazerne Koekange-de Wijk en de volgende ochtend is Ruinerwold aan de buurt. "De brandweerlieden hebben een rol in de oefening. Maar bij een eventuele calamiteit in De Wolden rukken ze gewoon uit", stelt de gemeente inwoners alvast gerust.

Oefening

De oefening begint met het 'afgrendelen' van de omgeving van de kazernes met negen open jeeps met daarin militairen. "De openbare weg blijft hierbij toegankelijk. In een straal van ongeveer 50 tot 250 meter rondom de kazerne wordt de omgeving gecontroleerd op de aanwezigheid van 'de vijand'. Als de situatie 'veilig' is, landt er een transporthelikopter op een nabijgelegen stuk land", schetst de gemeente het scenario. "De eigenaren van het land hebben hiervoor toestemming gegeven. Uit de helikopter komen ongeveer dertig militairen. Zij 'veroveren' de kazerne."