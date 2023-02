Automobilist ernstig gewond bij ongeluk Nijeveen

Een automobilist is vanmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in de buurt van Nijeveen. De auto klapte door een nog onbekende oorzaak tegen een boom aan de Dillenweg, vlak langs de A32 tussen Steenwijk en Meppel.

De hulpdiensten, waaronder meerdere traumahelikopters, zijn iets na 15.15 uur opgeroepen om de hulpdiensten te ondersteunen. Volgens een omstander is het slachtoffer bevrijd uit z'n auto met hulp van de brandweer. Of er meer mensen in het voertuig zaten, is niet bekend.