Oproep moskeeën Assen, Emmen en Hoogeveen: doneer geen kleding, maar geld

Vrieskou

De horrorbeelden uit het rampgebied die ze in Hoogezand te zien krijgen via vrienden en familie die nog in Turkije wonen zijn volgens Kaptan verschrikkelijk. "En nog veel erger dan wat je op het journaal te zien krijgt. Een aantal mensen die wij kennen daar is gelukkig nog gezond en leeft nog. Maar we hebben ook mensen verloren, daar treuren wij voor."

Het zien van de beelden motiveert ze om al vanaf maandag bijna non-stop door te werken. "Het zijn lange dagen, korte nachten", aldus Kaptan. "Maar mensen lopen daar in pyjama's of korte broekjes op straat terwijl het vriest. Het regent en het is er ijskoud. Maar ze hebben niks omdat ze wakker schrokken en de straat op renden. Dus deze spullen gaan zo snel mogelijk die kant op."

De hulpgoederen uit Drenthe, Friesland en Groningen die nu verzameld zijn in Hoogezand gaan eerst nog richting een landelijk inzamelingspunt in Haarlem. Daar heeft een transportondernemer vrachtwagens beschikbaar gesteld voor de reis naar Turkije. "Ik hoop dat ze in deze situatie niet moeilijk doen bij de grens. Dat ze begrip hebben en ons laten doorrijden", vertelt Kaptan.

Dankbaar

Spullen zat dus, en daarom onderschrijven de moskeeën in Assen, Emmen en Hoogeveen de oproep van het Rode Kruis ook. "Dinsdag was onze eerste en laatste inzameldag. Er is zo ontzettend veel kleding gedoneerd, dat het vanaf nu beter is om alleen geld te doneren", vertelt Beyza Selvili van de Turkse moskee in Assen. Hetzelfde geldt voor de moskeeën in Emmen en Hoogeveen. In die laatste moskee laat Yasar Eraslan weten bekaf te zijn na de inzamelingsdag van gisteren.

"Dat er zoveel zou worden gedoneerd had ik echt nooit verwacht en daar zijn we ontzettend dankbaar voor. We hebben zoveel dozen met spullen, dat ik me afvraag of we het nog wel kwijt kunnen, daarover sta ik voortdurend in contact met anderen. Spullen doneren kan nu niet meer, geld doneren is praktischer."

