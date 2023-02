Drenthe College zat van staking streekvervoer: 'Hou ermee op'

De stakingen in het streekvervoer moeten snel een halt toe worden geroepen, vindt het Drenthe College. De mbo-school heeft samen met het Graafschap College in Gelderland de onvrede hierover geuit in een open brief. "Hou ermee op, de schade is te groot, de opbrengst en aandacht te klein", roepen ze de vakbonden en stakend bus- en treinpersoneel op te stoppen met actievoeren.