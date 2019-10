Oorlogsknuffeltje toegevoegd aan tentoonstelling: 'Ik was er vrij snel uit'

Oorlogsknuffel uit Kamp Westerbork duikt na 76 jaar op

Zij mocht één voorwerp kiezen dat aan de tentoonstelling van het herinneringscentrum werd toegevoegd en hoefde niet lang na te denken.Sophie is vorige maand kinderdirecteur van Kamp Westerbork geworden en mocht het depot induiken om een voorwerp uit te kiezen voor de tentoonstelling."Ik had van alles doorgekeken, en toen zag ik dat er ook nog een foto stond van een ezeltje. Conservator Guido Abuys had mij verteld over het ezeltje. Toen was ik er vrij snel uit", vertelt ze.Eerder deze maand dook het bijzondere oorlogsknuffeltje op in Ede bij de familie Polak. Na 76 jaar gaat het knuffeltje terug naar de plek waar-ie is gemaakt. In de Tweede Wereldoorlog werden gelijksoortige knuffels in elkaar gezet in Kamp Westerbork.Of het knuffeltje echt zand en stof bevat uit kamp Westerbork, wordt pas later getest. "Ik ga er geen gat in prikken, dus het moet met een soort scan gebeuren", legt Abuys uit. "Maar eerst laten we 'm staan voor de mensen die het willen bekijken".