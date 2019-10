Ontwerpers gaan bezig met toekomst Bargeres in Emmen

Bargeres staat volgens de gemeente Emmen voor een aantal complexe opgaven. Zo vergrijst de wijk, neemt het aantal inwoners af en voldoen huizen niet meer aan de eisen van vandaag de dag.De gemeente Emmen, woningcorporaties Domesta en Lefier, waterschap Vechtstromen en Staatsbosbeheer droegen Bargeres daarom voor. Met de prijsvraag wordt gezocht naar mogelijkheden om Bargeres toekomstbestendig te maken. Ontwerpteams van architecten en creatieve denkers gaan zich daar over buigen.Emmen ziet graag dat de woningen worden verbeterd en dat er anders wordt omgegaan met de tuinen. Ook moeten de overgangen naar het Noordbargerbos verbeterd worden en de historische boomwallen beter zichtbaar worden."Daarnaast vragen we naar voorstellen om regenwater anders op te vangen en door te geleiden. Dit laatste wordt gecombineerd met plannen die het waterschap heeft voor de vernieuwing van het waterafvoersysteem en klimaatmaatregelen."Er wordt nu een opdracht gemaakt, waarna ontwerpteams aan de slag kunnen. Maximaal drie teams gaan met de opdracht bezig. De plannen moeten rond de zomer van 2020 klaar zijn. Dan wordt de winnaar bekend.Haalbare voorstellen uit deze plannen worden vervolgens opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de woon- en leefbaarheidsvisie Bargeres. De uitvoering van de plannen moet worden betaald uit de bestaande budgetten voor de wijk. Het is nog onduidelijk of het Rijk een financiële bijdrage gaat leveren.Naast Bargeres krijgen nog zes woonwijken in Nederland ontwerpers over de vloer. Dat zijn Schalkwijk in Haarlem, Julianadorp in Den Helder, Beverwaard in Rotterdam, Noord in Tilburg, Westwijk in Vlaardingen en Mosterdhof in Westervoort. In totaal meldden zich veertien woonwijken aan.De zeven wijken dateren allemaal uit de jaren '60, '70 en '80, liggen op de rand van stad en groen en zijn toe aan een flinke opknapbeurt.De prijsvraag is een initiatief van het College van Rijksadviseurs, in samenwerking met de Ministeries van BZK, OCW, LNV en IenM, Aedes, de RCE en Staatsbosbeheer. De prijsvraag wordt uitgeschreven met medewerking van Architectuur Lokaal en conform Kompas Light Prijsvragen.