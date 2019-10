De grote zilverreiger is in opkomst in Drenthe

Hunzeloop: spot lepelaars en het grootste knaagdier van Europa

Op het moment dat Zoer aan de rand van een plas gaat zitten, komen er een stuk of achttien reigers aanvliegen. “Die gaan nu slapen in de bomen aan de rand van de plas. Ze zoeken een plek waar ze veilig zijn.”De grote zilverreiger heeft een wit verendek, een gele snavel en zwarte poten. Het is dus een opvallende vogel. “Als ze ergens midden in het veld blijven staan dan zijn ze niet veilig voor predatoren. Ze zoeken elkaar dus op en gaan dan het liefst op een plek zitten waar het goed nat is en waar ze hoog in de boom kunnen zitten.” Om de beurt houden de reigers de wacht. Op die manier kunnen ze veilig overnachten.In de winter is de grote zilverreiger op veel plekken te zien. Je kan ze bijvoorbeeld in voedselrijke weilanden of sloten vinden waar ze op zoek zijn naar eten. Op het menu van deze vogel staat voornamelijk vis, maar hij is ook dol op een kikker, muis of mol. Net als de blauwe reiger vangt hij zijn voedsel door lang stil te staan tot zijn prooi in de buurt komt om hem vervolgens met zijn snavel te vangen en op te eten.Dat het goed gaat met de grote zilverreiger wil niet zeggen dat ze hier ook broeden. “Het is hier in Drenthe voor zover we weten nog niet echt een broedvogel. De meeste vogels die hier zitten, broeden nog oostelijker of zuidelijker.”Toch verwacht de boswachter dat we niet lang meer hoeven te wachten op de eerste broedende zilverreigers. “Er komt steeds meer geschikt moerasgebied, bijvoorbeeld langs de Hunze. Ik denk dat het een kwestie van tijd is dat we daar een broedpaar krijgen.”