Pieterpad is het bekendste wandelpad, maar Drenthepad de pionier

Naoberpad, Trekvogelpad en Pieterpad: voor wandelliefhebbers bekende namen die als muziek in de oren klinken. Tegenwoordig is Nederland een wandelwalhalla vol streekpaden en lange afstandswandelingen. Ruim vijftig jaar geleden was daar absoluut geen sprake van. De bekende roodgele of roodwitte markeringen waren letterlijk in geen velden of wegen te bekennen.

Dat veranderde in 1975 met de lancering van het zogenoemde Nivonpad (het latere Drenthepad) tussen Noordlaren en Havelte. Dit eerste naoorlogse lange afstandswandelpad van Nederland zette de toon voor al wat volgde. Een mooie nalatenschap, aldus Marco van Schaik, de zoon van een van de oprichters van het Nivonpad. Dit wandelpad heeft verder ook 'bijgedragen' aan het jubilerende Pieterpad dat in 2023 veertig jaar bestaat.

Voor een serieus potje wandelen kon je in het Nederland van na de Tweede Wereldoorlog nauwelijks terecht. De eerste generatie lange afstandswandelwegen, de vanaf 1914 uitgezette Bondswandelwegen van de ANWB, leden een kwijnend bestaan. De belangstelling voor wandelen was in de periode van de wederopbouw sterk afgenomen. In 1954 werd daarom besloten om leeuwendeel van het ruim drieduizend kilometer grote netwerk op te heffen.

De laatste sporen van de Bondswandelwegen verdwenen ongeveer vijftien jaar later. Wandelsportfanaten die een stevige, kilometerslange trektocht niet schuwen kunnen vanaf dat moment in Nederland zo goed als nergens meer terecht. Maar een vakantie in Oostenrijk bracht daar voor de liefhebbers gelukkig verandering in.

Waarom niet in Nederland?

Want bestuurder Ton Langebeek van de noordelijk afdeling van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Nivon) vertelde honderduit over zijn belevenissen in dat land. Samen met zijn familie had hij daar in 1973 een lange afstandwandeling gelopen, de Nord-Süd Weitwanderweg.

Waarom doen we dat niet in Nederland, vroeg hij zich hardop af. Nog geen jaar later ligt er een plan voor een heus 110 kilometer lange route tussen de Nivon-natuurvriendenhuizen De Hondsrug in Noordlaren en het Hunehuis in Havelte. Naast Langebeek werpen ook medeleden Henk Bosch en Lau van Schaik zich op als voornaamste kartrekkers.

Talent voor organiseren

Marco, de zoon van de in 2014 overleden Van Schaik heeft daar nog goede herinneringen aan. Zijn vader Lau en moeder Viccie waren dol op wandelen. "Mijn vader werd lid van de fotoclub van Nivon. Want dat was zijn hobby. Maar het wandelen kwam daar snel achter aan." Lau van Schaik was een organisator in hart en nieren, vertelt Marco. Samen met zijn moeder sloeg hij al snel aan het organiseren van wandelreizen in het buitenland.