Man raakt verlamd bij bootongeluk: OM eist taakstraf en vaarverbod

Het bootongeluk op het Stieltjeskanaal bij Coevorden, waarbij een 18-jarige passagier een schedelbreuk en een dwarslaesie opliep, is volgens het Openbaar Ministerie (OM) veroorzaakt door roekeloos vaargedrag van de 24-jarige schipper uit Schoonebeek. Tegen de man is een taakstraf van 200 uur en een vaarverbod van 20 maanden geëist.

Het uitje van de vier vrienden op 29 mei 2021 begon bij een bierbrouwerij in Gramsbergen. Daar dronken en aten de mannen wat, voordat ze in de motorboot stapten die door twee van hen was aangeschaft. De Schoonebeker bestuurde de boot. Hij had geen vaarbewijs. Hij was eerder gezakt tijdens het examen.

Biertjes

De vier mannen stapten vanaf een terras van een bierbrouwerij in Gramsbergen op de boot. De man uit Schoonebeek stapte, met wat biertjes op, achter het roer. De tocht ging uiteindelijk richting Coevorden. Ze wilden daar nog een vriend bezoeken die langs het water woont. Maar bij de vriend kwamen ze niet aan.

Het ging mis bij de Pampertbrug over het Stieltjeskanaal. De 18-jarige man stond op om zijn mobiel uit de broekzak te halen. Iets later schreeuwde een van de vrienden: "Arjan, zitten! Een brug!" Maar het was te laat. Het slachtoffer sloeg met zijn achterhoofd tegen de lage brug.

De schedel en meerdere wervels van de man braken door de klap. Hij werd met een traumahelikopter overgebracht naar het UMCG in Groningen waar ze vreesden voor zijn leven. In het ziekenhuis werd verder een hoge dwarslaesie vastgesteld. Het slachtoffer is volledig verlamd en de rest van zijn leven aangewezen op verzorging.

Te snel gevaren én te veel gedronken

Een blaastest wees uit dat de schipper bijna dubbel zoveel alcohol had gedronken dan toegestaan. Bovendien voer de 24-jarige verdachte ruim twee keer zo hard dan toegestaan. Voor de Pampertbrug geldt namelijk een maximum vaarsnelheid van 6 kilometer per uur. Uit verschillende verklaringen blijkt dat de snelle motorboot zo'n 15 kilometer per uur voer. De officier van justitie houdt zelfs rekening met een maximum van 24 kilometer per uur dat is bereikt.

'Voelt zich niet schuldig'

Volgens de officier van justitie voelt de verdachte zich niet schuldig voor het letsel van zijn vriend. "Als Arjan niet was gaan staan, was dit ongeval nooit gebeurd", zou de man hebben gezegd. Hij gaat voorbij aan zijn eigen handelen, zei de aanklager. Tegen de politie zei de schipper na het bootongeluk: "Achter het stuur van een auto zou ik niet zijn gekropen", doelend op de de hoeveelheid bier die hij op had.

Schadepost van 1,5 miljoen euro

Door zíjn handelen was dit ernstige ongeluk gebeurd, benadrukte de officier van justitie nog eens. Ze vindt dat de verdachte onoplettend en onvoorzichtig heeft gevaren. Dat het slachtoffer was gaan staan, doet daar niets aan af.

Deels vrijspraak

Het slachtoffer eist een schadevergoeding van 1,5 miljoen euro. Daar ging de officier niet in mee. Wel kan twee ton aan smartengeld worden toegekend, vond ze.

De verdediging vroeg de Schoonebeker deels vrij te spreken. Hij stond met de rug naar zijn vriend die ging staan. "Hij zag het niet, of te laat. Vandaar dat hij hem niet tijdig kon waarschuwen voor de lage brug", zei de raadsvrouw.