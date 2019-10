Spooktocht Oosterhesselen: 'Sommigen gaan met een natte broek weg'

Vrijwilligers zijn vandaag nog druk in de weer met de voorbereidingen van de achtste editie van de tocht, die georganiseerd wordt door Stichting Volksvermaken Oosterhesselen. De spooktocht gaat door het hele dorp: denk aan de kerk, een supermarkt, schuren van inwoners en zelfs het voormalige conferentieoord aan de rand van het dorp zit in de route.Met het thema 'Der in en der oet' worden de deelnemers twee avonden lang de stuipen op het lijf gejaagd. "Je gaat een pand in en zorg maar dat je er weer uit komt!", zegt een zichtbaar genietende Ger Jeuring van de organisatie.De Hesseler spooktocht wordt één keer in de twee jaar gehouden. "We gaan door sloten, tuinen, gebouwen, schuren, doolhoven. Er ontploft een bom en ergens anders is een huwelijksvoltrekking. Er gaat van alles gebeuren. Deelnemers kunnen heel veel verwachten."Aan de spooktocht, naar eigen zeggen de grootste van Drenthe, doen verdeeld over twee avonden dus bijna negenhonderd mensen mee. "Vanuit heel Drenthe komen ze naar Oosterhesselen en we hebben zelfs deelnemers uit Rotterdam." Daarnaast zijn nog eens honderd vrijwilligers in de baan. "We hoeven niemand te vragen, ze staan altijd al in de rij om te mogen helpen."Niet alle 880 deelnemers zullen naar verwachting de eindstreep halen. "Bij de vorige editie kwam tien tot vijftien procent van de deelnemers na de eerste twee schuren al weer terug. Ik denk dat we dit jaar hetzelfde gaan beleven. De één is heel nuchter, die krijg je niet gek. Een ander gaat bij wijze van al met een natte broek op pad. Sommigen zijn al helemaal bang als ze weggaan, dat zijn de mooisten: die krijg je helemaal over de rooie."Meedoen aan de achtste editie van de spooktocht in Oosterhesselen kan niet meer. Het maximum aantal deelnemers is bereikt.