Op pad in het donker tijdens de Nacht van de Nacht

Tijdens de Nacht van de Nacht, die al sinds 2004 gehouden wordt, is er extra aandacht voor het donker en de nacht. Nederland is namelijk een van de landen ter wereld met de meeste 'lichtvervuiling', aldus de Nacht van de Nacht. Door nachtelijke activiteiten te organiseren en op zoveel mogelijk plaatsen het licht uit te doen, hoopt de organisatie Nederland weer een stukje donkerder te maken.

Doe je mee aan een van de nachtwandelingen, of ervaar je het duister liever op een andere manier? Hieronder vind je een lijstje van bijzondere activiteiten. Voor de meeste activiteiten is het nodig om je vooraf aan te melden.Met een aantal fluisterbootjes wordt 's avonds langs de boorden van het Leekstermeer gevaren. Zowel het licht van de stad als het donker van de natuur zijn hier te zien. Als je stil bent, hoor je nachtelijke geluiden...Tussen Spijkerboor en Eexterveen wordt een nachtelijke kano-hike gehouden in het stroomgebied van de Hunze. Er gaan 2 gidsen mee op deze donkere tocht, de deelnemers moeten het qua licht doen met het licht van de maan en de sterren. De tocht duurt ruim drie uur.In de Nacht van de nacht is ook het Planetron in Dwingeloo ook geopend. Vanavond kun je hier een rondleiding krijgen door de sterrenwacht, een sterrenvoorstelling zien en een blik werpen door de telescoop. Wie weet zie je bij helder weer een interessant object aan de sterrenhemel, bijvoorbeeld een planeet of de maan.Gewapend met slechts een knijpkat (mechanische zaklamp) lopen bezoekers van activiteit naar activiteit door het dorp Nijeveen. Spellen, een verhalenverteller, muziek... er is voor elk wat wils.Mediteren in de natuur, in het donker. Dat kan tijdens de Nacht van de Nacht in de Onlanden. Deze nacht zijn er twee meditaties, neem iets mee om op te zitten en te liggen. En warme kleding of een dekentje meenemen is ook handig.