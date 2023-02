Ter Borch krijgt eerste grote dierenziekenhuis van Noord-Nederland

Het eerste noordelijke dierenziekenhuis van formaat komt in Ter Borch te staan. Dierenartsgroep en investeringsmaatschappij IVC Evidensia gaat dierenziekenhuis 'Evidensia Dierenziekenhuis Het Noorden' bestieren.

IVC Evidensia - gevestigd in het Utrechtse Vleuten - heeft bijna 4.000 vierkante meter grond gekocht van de gemeente Tynaarlo, zodat zij kunnen gaan bouwen op het nieuwe industrieterrein bij Ter Borch. Het dierenziekenhuis moet een oplossing bieden voor dierenartsenpraktijken. In die praktijken hebben ze steeds meer moeite om de spoeddiensten rond te krijgen.

Alles op één plek

Dierenartsen kunnen zich aanmelden bij IVC Evidensia. De groep heeft al driehonderd praktijken in Nederland 'onder de vleugels'. "Wie zich aanmeldt, gaat onder de vlag van Evidensia verder", legt Debora van Zeebroeck uit. Zelf is ze praktijkhoudster in Appingedam. De spoeddiensten gaan via Evidensia. "Maar een centrale plek in het noorden is er nog niet."

Door het ontbreken van een centrale plek moeten klanten met hun dieren in de avonden of in het weekend naar een dienstdoende dierenarts rijden. Van Zeebroeck: "Het is maar net welke praktijk dan dienst heeft. In Ter Borch moet een ziekenhuis komen met aan de ene kant een 24-uurs spoedkliniek en aan de andere kant een specialistisch gedeelte, waar dieren bijvoorbeeld naar de dermatoloog of de chirurg gaan."

Voor de spoeddiensten moeten aangesloten dierenartsenpraktijken wél personeel leveren. De praktijken blijven op hun eigen plek open, maar gaan na vijf uur en in het weekend dicht.

Zomer 2024 open

De voorbereidingen voor het dierenziekenhuis zijn al in volle gang, vertelt Van Zeebroeck. "We zijn al bezig met de bemensing voor het ziekenhuis. Zo is er al een orthopeed en iemand voor de echo's. Zij werken momenteel vanuit een zogenaamde voorloper van het dierenziekenhuis op locatie bij Van Stad tot Wad in Groningen."