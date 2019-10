‘Burgemeester van Zweeloo bewaarde stukken op zolder boven de koeien’

Henk Reinds weet wel hoe dat komt. “De toenmalige burgemeester Abrahamy bewaarde de stukken in zijn boerderij op de hilde, dus op een zolder boven de koeien. Nou, daar kon het papier natuurlijk niet zo goed tegen”, aldus het lid van de historische vereniging.Elke week zitten twee mensen uit Zweeloo in het archief in Coevorden te neuzen in de oude stukken. Het is een heidens karwei. “We hebben nu 15 meter van de 50 verwerkt”, zegt Fokko Kuipers. “We komen mooie en minder mooie dingen tegen, bijvoorbeeld uit de periode van de oorlog.”Of alles uiteindelijk openbaar wordt, is nog de vraag. “In principe gebeurt dat wel na 20 jaar, maar er zijn ook gevoelige onderwerpen. Het college van B en W moet dan besluiten of die onderdelen al of niet openbaar worden”, legt gemeentelijk archivaris Henk Mepschen uit. Hij is trouwens maar wat blij met de hulp vanuit Zweeloo. Door hun werk wordt het archief beter doorzoekbaar.Het zoekwerk in vaak saaie stukken levert soms leuke wetenswaardigheden op, zegt Reinds. “Zo is er in de jaren vijftig een gemeentelijke schaapskudde in Zweeloo geweest. Het sportveld moest toen worden verlegd en opnieuw ingezaaid worden. Robotmaaiers waren er toen nog niet. De toenmalige burgemeester Greebe besloot toen dat er schapen moesten worden gekocht. De dieren moesten door ambtenaren worden verzorgd. Die kregen er ook een toeslag voor, omdat ze ook in het weekend de dieren moesten verzorgen."