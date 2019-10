Syrische kapper van Hoogeveen naar Meppel

Zeven jaar geleden ontvluchtte Kamal Agha (43) met zijn vrouw Nancy Alhattab en hun drie kinderen de Syrische hoofdstad Damascus toen daar een burgeroorlog uitbrak. Kamal had er een kapsalon waar hij op jonge leeftijd het vak van zijn vader had geleerd. "Ik wilde niet dat mijn kinderen het leger in zouden moeten."De vlucht bracht het gezin naar Libanon. Daar lukte het amper om een bestaan op te bouwen. Kamal: "Het is een duur land. Ik verdiende er 400 dollar en betaalde ook 400 dollar huur. Een Syriër verdient er minder dan de helft van een Libanees. Dat ging niet."Terug naar Damascus ging echter ook niet. Hun woning en kapsalon waren verwoest door een vliegtuigbom. "Ik weet niet eens hoe of wat", zegt hij. " In Syrië zijn heel veel groepen die vechten."Ze besluiten dat Kamal alleen verder Europa in trekt. In Libië vindt hij een boot naar Italië. "Ik wilde mijn kinderen niet op zo'n boot laten zitten, veel te gevaarlijk." Hij trekt door naar Nederland. "Ik wist dat het een mooi land is en hier aardige mensen zijn, dus daarom", zegt hij met een glimlach.Kamal heeft geluk. In 2014 komen niet veel vluchtelingen aan in Nederland. Na een half jaar krijgt hij een verblijfsvergunning en kan hij zijn familie overbrengen. Zijn vrouw, moeder en drie kinderen komen over.In Hoogeveen knipt Kamal eerst bij een andere kapper, maar al snel wil hij weer een eigen kapsalon. Ondanks dat hij ondernemersbloed heeft, is de Nederlandse regelgeving een belemmering voor zijn droom. Maar hij vindt hulp. ICT-ondernemer Bas van Dijk helpt een ondernemingsplan te schrijven.De zaak aan de Nije Nering loopt goed. Van Dijk: "Kamal levert gewoon kwaliteit, het is er gewoon keurig netjes en verzorgd. En als je kijkt naar zijn marketing, is hij zichtbaar onder Hoogeveners via Facebook, Instagram en verder door HZVV te sponsoren. Dan leert het publiek je kennen en dat is belangrijk."Ondertussen heeft Kamal zeven personeelsleden. Naast zijn zoon en drie neven ook drie jonge kapsters.Komende week opent Kamal een tweede zaak. In de Hoofdstraat in Meppel komt een gecombineerde kapsalon, barbershop en beautysalon. "Ik doe dat voor mijn kinderen en neven. Ik vertrouw het hen toe en ik heb personeel genoeg. Ik doe het niet alleen voor mijzelf. Wij hebben dat zo geleerd van onze ouders. Mijn neven zijn als mijn kinderen."Hoe het komt dat hij tussen de veertig kapsalons in Hoogeveen opvalt? "Gewoon, ervaring", antwoordt hij. "Je weet hoe je klanten advies moet geven, wat bij ze past. Ik geef ook training hoe je met een scheermes werkt of een hoofd- en gezichtsmassage doet."Kamal gaat samen met zijn zoon Walid en drie neven Ahmad, Taha en Mohammad om en om in Hoogeveen en Meppel werken. Maar het nieuwe begin is opnieuw moeilijk. "Ik vindt het niet gemakkelijk, omdat toen ik in Hoogeveen begon, was ik daar bekend. Maar het komt wel, Ook hier.""Het was mijn droom in Damascus een grote kapsalon te beginnen zoals hier. Maar teruggaan is moeilijk, ik heb er niks meer. Maar ik denk altijd over de stad, mijn vrienden daar, mijn eigen straat, huis, zaak. Ja, het jammer, maar ik ben nu gewend in Nederland en ik heb veel vrienden."