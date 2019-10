'Matthijs van Nieuwkerk zei: Sorry Lévi, ik dacht dat je al dood was'

Lévi Weemoedt scoort met dichtbundel 'Pessimisme kun je leren!'

Verzamelbundel 'dode' Lévi Weemoedt nu al uitverkocht

"Wonder boven wonder ben ik genomineerd", zegt de Assenaar lachend. Zijn concurrentie bestaat uit 'Grand Hotel Europa' van Ilja Leonard Pfeijffer, 'Otmars zonen' van Peter Buwalda, 'Rinkeldekink' van Martine Bijl, 'Taal voor de leuk' van Paulien Cornelisse en 'Wees onzichtbaar' van Murat Isik."Ik had het dunste boekje van alle genomineerden. Misschien ben ik juist dáárom genomineerd", zegt Weemoedt met een brede glimlach. Hij benadrukt dat de dichtbundel niet alleen dankzij hem tot stand is gekomen. "Özkan Akyol is de grote gangmaker achter het succes", vindt de Assenaar.Ter ere van Weemoedts zeventigste verjaardag, koos schrijver en columnist Akyol zeventig gedichten van de dichter uit. Die werden gebundeld in 'Pessimisme kun je leren!' Sinds Akyols bloemlezing over de dichtbundel in televisieprogramma De Wereld Draait Door, zijn de bundels nauwelijks aan te slepen.En zo staat Weemoedt, die vijf jaar geleden voor het laatst een dichtbundel uitbracht, ineens tussen een aantal grote namen. "Ik heb toch ook maar eens geïnformeerd waarom je eigenlijk genomineerd wordt, maar dat zit 'm puur in de verkoopcijfers", weet hij inmiddels."Ik geloof dat van mijn bundel nu tussen de 85.000 en 90.000 exemplaren verkocht zijn, al weet ik het niet eens precies. Ik denk dat het door al die aandacht ook de 100.000 nog wel gaat halen. Dat is eigenlijk welvoor een dichtbundel."Dat Weemoedt uit het betrekkelijke niets ineens weer in de schijnwerpers staat, ondervond hij aan den lijve tijdens een uitzending van De Wereld Draait Door, waarin de dichter te gast was."Het eerste dat Matthijs van Nieuwkerk toen tegen me zei was: 'Sorry Lévi, maar ik dacht dat je al dood was.' Toen zei ik: 'Dat dacht ik óók'. Toen ontspon zich een leuk gesprek. De volgende dag was m'n dichtbundel binnen een kwartier uitverkocht."Zijn nominatie voor de NS Publieksprijs leverde ook al een grappige situatie op, toen Weemoedt zich samen met de andere genomineerden meldde op het hoofdkantoor van de NS in Utrecht."Een PR-dame van de NS kwam toen naar me toe en zei: 'U krijgt de persoonlijke groeten van NS-directeur Roger van Boxtel'." Niet zonder reden zo bleek, want Van Boxtel had zijn oog in Weemoedts bundel nadrukkelijk laten vallen op één gedicht:Daarop overhandigde de PR-dame datzelfde gedicht nogmaals aan Weemoedt, alleen met een plakkertje over het woord 'minder', dat was vervangen door 'meer'. De dichter zelf kon er wel om lachen. "Ik vond het ook al heel bijzonder dat de NS mijn dichtbundel nomineerde, terwijl er zo'n gedicht in staat."Weemoedt heeft naar eigen zeggen niet de illusie dat hij uiteindelijk met de NS Publieksprijs aan de haal gaat. Hij vindt het desondanks prettig dat hij een groot publiek kan laten kennismaken met laagdrempelige gedichten."Want ik heb een hekel aan gedichten waarbij je een baggerschip nodig hebt om naar de betekenis te dreggen. Dan zitten ergens ineens vier betekenissen aan vast. Leg het dan in een keer uit, denk ik dan. Of, als het blijkbaar niet te vatten is, vergeet het helemaal. Daar heb ik een hele simpele theorie over", klinkt het."En mijn poëzie is vaak wel om te lachen", probeert de Assenaar de populariteit van zijn gedichten te verklaren. "Het is ook weleens triest of tragisch. Want ik heb heus niet alleen maar leuke gedichtjes, ook wel serieuze dingen. Maar het is voor iedereen te snappen en dat is tegenwoordig al heel wat."