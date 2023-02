Eigenaar Hoogeveense supermarkt drie maanden langer vast voor moord op Enschedeër

De 46-jarige Hamid S., eigenaar van een halal-supermarkt in Hoogeveen, blijft langer vastzitten voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Jihad Jafo uit Enschede. De raadkamer van de rechtbank heeft vandaag bepaald dat het voorarrest van S. met negentig dagen wordt verlengd. Dat meldt RTV Oost . Door de beslissing blijft S. achter de tralies tot hij zich een eerste keer in het openbaar voor de rechtbank moet verantwoorden.

Nadat Jafo (32) in december 2021 spoorloos verdween, werd zijn in het kanaal gedumpte lichaam maanden later teruggevonden in het kanaal Almelo-De Haandrik, ter hoogte van Bruchterveld. Het stoffelijk overschot was gewikkeld in plastic en een deken en verzwaard met een zeventien kilo zwaar statief van een brandslang.

Invallen in supermarkt en woning

De politie merkte S. aan als verdachte na een inval in zijn supermarkt in het Hoogeveense winkelcentrum De Weide en zijn woning in Den Ham. S. werd eerst tweemaal door de recherche gehoord als getuige, waarna hij vervolgens als verdachte in beeld kwam.

In deze zaak zijn ook twee mannen aangehouden van 53 en 57 jaar uit de Overijsselse gemeente Twenterand en de Duitse grensgemeente Gronau. Zij zijn intussen weer op vrije voeten gesteld, maar zijn nog wel verdachte in de zaak. Onduidelijk is waar ze precies van worden verdacht. De politie meldde eerder dat vermoedelijk meer mensen betrokken waren bij het dumpen van Jafo's lichaam, maar het is dus niet bekend of de twee mannen hiervan worden verdacht.

Bekende in drugswereld

Volgens RTV Oost was het bekend dat Jafo zich in het verleden bezighield met transporten van verdovende middelen. De politie houdt er rekening mee dat zijn gewelddadige dood te maken heeft met deze drugsachtergrond.