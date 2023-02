Schoonebeek kritisch over afvalwaterplannen NAM, maar wel in spagaat

"Worden ons hier geen spiegeltjes en kraaltjes voorgehouden, terwijl we over de echte beslissing over het afvalwater niks te zeggen hebben." Een inwoonster van Schoonebeek slaat de spijker op z'n kop in een van de volle zalen in 't Aole Gemientehoes tijdens een informatieavond over de toekomstige afvalwaterverwerking van de NAM.

Kritische geluiden in Schoonebeek gisteravond over het afvalwater uit de oliewinning. De NAM wil het afvalwater gaan injecteren in een leeg gasveld onder Schoonebeek. Geheel of gedeeltelijk zuiveren en hergebruiken van het water is volgens de NAM duurder en slechter voor het milieu dan ongezuiverd in een leeg gasveld stoppen. Dat is in een notendop de boodschap die de NAM tijdens de informatieavond voor het dorp had.

Dorp kritischer maar wel in spagaat

Voorzitter Jos van Hees van Dorpsbelangen Schoonebeek is blij dat de plannen voor de verwerking van het afvalwater eindelijk gaan leven in het dorp. Want met ruim 220 dorpelingen zat 't Aole Gemientehoes goed vol.