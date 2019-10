The Godfather regeert over Assen in voorstelling 'Don Assini'

"De voorstelling gaat over een godfather in Assen", vertelt regisseur Zen Roorda. Hij regisseert het stuk samen met Celine Hoex. The Godfather, Don Assini in dit geval, gaat zijn imperium overdragen aan zijn oudste zoon Matteo. Maar die ziet dat helemaal niet zitten."Het is een voorstelling over familie. Hoe ver reikt je liefde? En wat doe je als dat op de proef wordt gesteld?"De tentoonstelling 'Sprezzatura' in het Drents Museum was aanleiding voor de productie. De tentoonstelling in het museum gaat over de Italiaanse schilderkunst. "Garage TDI probeert elk jaar een mooie link te maken met het Drents Museum", zegt Roorda. "Wat smaakt lekker bij Italiaans? The Godfather!", zegt hij.Lisa van den Berg en Auke Huizenga spelen moeder en zoon in de voorstelling. "Ik speel Bella, de vrouw van Don Assini", zegt Lisa. "Ik ben de moeder die alles goed wil hebben, maar mijn zoon gooit roet in het eten", zegt ze lachend. "Ze houdt me aan het lijntje", vult Auke aan. Ze zitten al goed in hun rol als meedogenloze maffioso's, want van zenuwen is volgens hen totaal geen sprake.Hoe zal Assen reageren als de stad in het echt te maken krijgt met een godfather die over de stad regeert? "Het hangt er een beetje van af hoe die godfather te werk gaat", zegt regisseur Roorda. "Mocht de hoofdrolspeler uit Don Assini godfather worden, dan is dat heel mooi voor Assen", besluit hij met een knipoog.