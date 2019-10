G-voetballers trots op 'contract' bij FC Emmen: Dit is echt fantastisch

Aflevering 13 van FC Emmen Rood Wit TV

Van de spectaculaire opkomst, de openingsspeech van burgemeester Eric van Oosterhout, het spelen in het stadion en dat ook nog eens in het officiële shirt van FC Emmen. "Dat is echt fantastisch", laat aanvoerder Bart Blonk weten. Zijn teamgenoot Anna Kost deelt die mening. "Toen mijn moeder me vertelde dat ik bij FC Emmen mocht spelen, sprong ik een gat in de lucht."Met nog elf andere kinderen maken Bart en Anna deel uit van het G-elftal van FC Emmen, dat in het voorjaar tijdens een speciale sportdag werd gescout. Begin juli tekenden ze, samen met directeur Ben Haverkort, een heus contract. "Dat was een superleuke avond, waar ook de ouders bij waren. We omarmen het G-voetbal zeker binnen de club. Het initiatief van Stichting Het Gehandicapte Kind is prachtig."Maartje Terwindt van Het Gehandicapte Kind is blij dat tien profclubs (Ajax, Heerenveen, Heracles, ADO Den Haag, FC Groningen, VVV, FC Utrecht, Excelsior, De Graafschap en dus FC Emmen) dit seizoen deelnemen aan het project, dat voor in ieder geval de komende drie seizoenen financieel wordt ondersteund door de Vriendenloterij."Het Gehandicapte Kind wil met de Bijzondere Eredivisie een podium scheppen voor G-spelers met ambitie. We willen laten zien dat het ook mogelijk is om op hoog niveau te spelen als je een beperking hebt."Terwindt vervolgt: "Daarmee vergroten we tegelijk de zichtbaarheid van mensen met een handicap en bevorderen we positieve beeldvorming. Door de Bijzondere Eredivisie krijgt het G-voetbal een mooie impuls en stimuleren we sportparticipatie onder kinderen met een handicap. Want sport versterkt je gezondheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. En door samen te sporten leer je vriendjes en vriendinnetjes kennen."Natuurlijk hoopt Terwindt dat er volgend seizoen alle 18 eredivisieclubs meedoen. "Sterker nog, ik hoop dat alle 36 profclubs dit initiatief omarmen. Dan gaan we gewoon in twee divisies spelen."FC Emmen verloor tot nu toe vijf van de zes wedstrijden (alleen van FC Groningen werd in de eerste speelronde ruim gewonnen). In Emmen bleken zondag VVV (2-4) en Excelsior (0-1) te sterk."Jammer, maar we hebben goed gestreden", vindt de jarige captain Bart Blonk. "En ik heb gelukkig mijn woord gehouden. Ik had mijn visite namelijk beloofd dat ik zou scoren... En dat is gelukt. Twee keer zelfs."