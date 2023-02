Beschuit met muisjes: eerste lammetje geboren in Hooghalen

Kraomschudden in Hooghalen! Daar is bij schaapskudde op het Hijkerveld het eerste lammetje geboren. De komende twee weken wordt het dier hermetisch afgesloten van de buitenwereld, om zo te voorkomen dat de Q-koorts wordt overgedragen.

Begin februari lijkt heel vroeg voor de geboorte van lammetjes, maar dat valt volgens kuddehouder Freerk Heuker wel mee. "Lammetjes worden natuurlijk geassocieerd met het voorjaar, maar het komt ook vaak genoeg voor dat ze in de wintermaanden al geboren worden."

De komende weken is de agenda van Heuker volgepland met de geboortes van lammetjes. "Aankomend weekend verwacht ik de volgende lammetjes te verwelkomen. In totaal moeten er in de komende zes weken ongeveer driehonderd schapen bevallen van lammetjes. Het belooft een drukke, maar ook een hele mooie tijd te worden."