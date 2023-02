Probleemlift op station Meppel weer defect, twee scholieren vast

Voor de tweede keer in een maand tijd is de probleemlift aan de Stationsweg in Meppel kapot gegaan. Twee scholieren die onderweg waren naar school, zaten met hun fiets vast. De brandweer rukte uit en wist de twee te bevrijdden, waarna de lift werd afgezet met lint. Hoelang de scholieren vast hebben gezeten in de lift is niet bekend.

De veelbesproken lift aan de Stationsweg komt veelvuldig in het nieuws. Vorige maand zat een scholiere ook voor onbekende tijd vast in de lift. Toen zei ProRail dat een klemzittende fiets de oorzaak van de problemen was, waardoor de vergrendeling van de deur ontzet raakte en de lift stopte. Het is volgens ProRail een terugkerend probleem, waarbij fietsen per ongeluk klem komen te zitten. Ook wordt de lift op andere manieren vernield zegt de vervoerder.