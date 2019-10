Kunstenaar voltooit eigen missie en levert kei af in Finland

Gemengde reacties in Borger op vertrek steen: ‘Zo’n gapend gat doet best zeer’

Kunstenaar brengt grote steen uit Borger terug naar Finland: ‘Hij heeft heimwee’

Daar werd de kei van twee ton vandaag gepresenteerd in Mariehamn, na een reis van zo'n 1500 kilometer. Volgens de kunstenaar was de verhuizing nodig, omdat de kei heimwee zou hebben naar zijn moederland.In de IJstijd werd de kei ontdekt in Finland, waarna-ie uiteindelijk in het noorden van Nederland belandde. De grote steen lag in onze provincie op diverse plekken, met als laatste standplaats het centrum van Borger. Tot vorige week vrijdag, toen Eysink Smeets de kei op een aanhanger takelde, en koers naar Finland zette.Vooral stichting Keigoed Borger kon niet echt om de gang van zaken lachen, maar een kleine week later heeft de kei toch echt een nieuw plekje gekregen. De kei werd op het eiland Åland in de Oostzee binnengehaald als een verloren zoon en uiteindelijk officieel in Mariehamn gepresenteerd, compleet met alle toeters en bellen erbij.Zo zag Eysink Smeets tot zijn tevredenheid dat de kei werd verwelkomd met een trompetsolo en de voordracht van een gedicht. Nog diezelfde dag zette de kunstenaar weer de terugreis naar Nederland in, al beloofde hij plechtig de kei nog eens te zullen opzoeken.Helemaal schadeloos bleef het avontuur niet. 'De aanhanger is wel een beetje kapot, geloof ik. Maar de steen ligt op z'n plek en daar ging het om", aldus Eysink Smeets.