Vrouw moet cel in als ze complottheorieën niet verwijdert

Een vrouw uit Wanneperveen moet binnen twee dagen complottheorieën over de dood van een 14-jarig meisje uit Linde van internet en sociale media verwijderen. Doet ze dat niet, dan wordt ze tien dagen in de cel gezet. Dat heeft de rechter van de rechtbank in Zwolle besloten vanochtend.

Het meisje werd in mei levenloos in een bos in Dedemsvaart gevonden. Het meisje had zelfmoord gepleegd. De verdachte vrouw uit Wanneperveen, net als de moeder een slachtoffer van de toeslagenaffaire, begon op sociale media over de dood van het meisje te schrijven.

Ze beweerde dat het meisje uit Linde door de Staat of door de vrijmetselaars is vermoord. Ze riep via haar sociale media op om de crematie te voorkomen. De moeder moest uiteindelijk beveiliging inschakelen om verstoring van de crematie te voorkomen.

Dwangsom

Ook na die crematie bleef de verdachte doorgaan met het verspreiden van grievende teksten. Tijdens een eerder kort geding werd de vrouw door de rechter al gesommeerd die teksten te verwijderen. Dat gebeurde niet, waardoor ze een dwangsom van 10.000 euro moet betalen.

Omdat een dwangsom kennelijk niet helpt vroeg de advocaat van de moeder gisteren in een nieuw kort geding om opsluiting in de cel. Een uitzonderlijke eis, zei de voorzieningenrechter, maar hij wees die wel toe omdat ook hij vindt dat andere dwangmiddelen niet helpen.