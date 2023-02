WMD Drenthe: 'We moeten meer water vasthouden in Drenthe'

Er moet onderzoek komen naar de mogelijkheden om meer water vast te houden in de Drentse bodem. Dat is de eerste aanbeveling uit een onderzoek dat drinkwaterbedrijf WMD Water heeft laten uitvoeren. Zo'n 80 procent van al het regenwater dat valt in Drenthe, en niet verdampt, wordt afgevoerd naar het IJsselmeer en de Waddenzee.

"Als in de winter het water valt, willen we geen natte voeten krijgen en voeren we het water af, maar in de zomer hebben we het water nodig", legt Roald Leemrijse van WMD Water uit. "Drenthe is een omgekeerd soepbord, alle water stroomt naar beneden en voeren we af, maar alle water wat wegstroomt moeten we beter vast zien te houden of zien te bufferen in de ondergrond."

In Drenthe blijven

Volgens Leemrijse valt er jaarlijks zo'n 2.500 miljoen kuub water. "Het meeste water verdampt en het overschot dat er dan is voeren we af. Dat is ongeveer 800 miljoen kuub, vervolgens halen krijgen we 50 miljoen kuub weer terug als we het nodig hebben in de zomer."

WMD wil nu dat het water voor het grootste gedeelte in Drenthe blijft. "Als de grond niet zo droog is in de zomer, dan vangt het ook makkelijker water op in de winter. Het werkt als een spons. Een natte spons neemt ook meer water op dan een droge", meent Leemrijse.

Verhogen slootwallen

Om het water makkelijker in Drenthe te houden wil WMD Water de waterstromen in beeld krijgen. "Hoeveel water valt er? Waar gaat het heen en hoeveel? En hoeveel gaat de grond in, komt omhoog en hoeveel wordt er afgevoerd? Dat moeten we in beeld krijgen. De kunst is om het water hier te bufferen, dat kan namelijk met vijvers." Daarnaast denkt hij aan het verhogen van slootwallen.

Maar niet alleen vijvers zijn volgens Leemrijse de oplossing. "Ook moeten we kijken of we op landbouwgrond water kunnen vasthouden. Daarvoor moeten we kijken of we met verschillende partijen kunnen kijken hoe we dat kunnen doen. De neuzen moeten dezelfde kant op. We moeten kijken wat we kunnen doen en wat er nodig is." Leemrijse denkt zelf aan het aanleggen van bosrijen of houtwallen.

Een begin maken

Volgens hem zal de landbouw er baat bij hebben dat de grond vochtig blijft. Voor hem is het belangrijk om ergens te beginnen. "Het is een getrapt systeem. Als het ergens lukt het om te verhogen, dan kan je het verderop op het Drents plateau ook verhogen."