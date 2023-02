Tangarine geeft muziekles aan kinderen in Assen: 'Iedereen moet muziek kunnen maken'

Muziek zou voor ieder kind toegankelijk moeten zijn, maar dat is niet vanzelfsprekend. Podium Zuidhaege in Assen organiseert daarom muzieklessen waar alle kinderen aan mee kunnen doen. Om de jeugd enthousiast te maken, gingen ze samen met de band Tangarine langs bij basisscholen in Assen.

"Dit liedje kennen jullie vast wel. Zing maar mee", zegt Sander Brinks tegen de leerlingen van basisschool De Heksenketel in Assen. "De ene helft zingt met ons mee en de andere helft zingt aweem away, aweem away."

Samen met tweelingbroer Arnout, met wie hij het singersongwriterduo Tangarine vormt, geeft hij vandaag zangles aan de kinderen. Het bekende duo groeide op in Assen en is even terug in de stad voor dit muzikale feestje. En dat is niet alleen maar leuk. Het dient volgens de mannen ook een belangrijk doel. "Alle kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om met muziek bezig te zijn", vindt Arnout.

'Wij konden geen muzieklessen betalen'

En dat is niet vanzelfsprekend, weten ook de broers. "Toen wij jong waren, hadden wij die mogelijkheid niet. Wij konden geen muzieklessen betalen. Daarom vinden wij het extra belangrijk om mee te werken aan dit project", vertelt de artiest.

Om te zorgen dat ieder kind in Drenthe muziek kan maken, hebben Podium Zuidhaege, Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur samen cursussen ontwikkeld. Een bezoek langs basisscholen in Assen moet de jonge doelgroep enthousiast maken voor die lessen.