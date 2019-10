'Gerrit Jan van D. waarschuwde kinderen voor kwade liefde en geesten'

Dossier Gezin Ruinerwold

Wil je alles lezen over het gezin dat jarenlang geïsoleerd zat in een boerderij in Ruinerwold? Bijvoorbeeld over de verdachte Josef B., of de Moonsekte waartoe het gezin behoort of wil je meer lezen over het leven van het gezin in Zwartsluis en Hasselt? Bekijk hier een overzicht van alle artikelen en video's.

Dat deed hij in online godsdienstlessen die hij gaf onder het pseudoniem John Eagles, schrijft De Telegraaf. Volgens de krant zijn de godsdienstlessen tot dit jaar bijgewerkt en werden er in de 'aparte hoek voor kinderlessen' ook tekeningen geplaatst.In de lezingen stelt Van D. dat er veel mensen rondlopen met een vals geloof die verkeerd bidden. Ook waarschuwt hij voor kwade en slechte liefde. "Liefde voelt fijn, maar wat als er gif in zit? Eerst voelt het vrij lekker. Later ga je er dood aan." Wat hij precies bedoelt met kwade liefde is onbekend. Ook waarschuwt Van D. voor geesten die mensen van buiten met zich mee kunnen brengen.Gerrit Jan van D. is een van de twee verdachten die vastzit in het onderzoek naar de situatie van het gezin in Ruinerwold. Hij wordt onder andere verdacht van vrijheidsberoving. Ook de huurder van het pand waar het gezin negen jaar verbleef, Josef B., zit vast.